Guia V&A: cinco passeios para fazer em Fortaleza e sentir a Cidade

Tanto na literatura, quanto na música e no cinema, a capital cearense possui grandes símbolos que traduzem a cultura do povo e da região .

Sabia que é possível conhecer vários pontos turísticos da Capital no mesmo dia? E se for com um roteiro já planejado, com os locais mais bacanas e com o caminho já traçado, sem nenhuma preocupação?

O serviço conta ainda com a possibilidade de receber grupos para comemorações de aniversário e realização de eventos, com experiências exclusivas durante quatro horas.

Com vendas em hotéis, agências e centros comerciais, o serviço custa a partir de R$ 55 e utiliza veículo de dois andares para proporcionar uma vista de 360º, além de informações e curiosidades passadas pelos assistentes turísticos que participam de todo o passeio. É possível sair do ônibus nos pontos para tirar fotos e fazer vídeos.

Dragão do Mar

Ao longo de 25 anos de funcionamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, diversas linguagens fizeram e fazem parte da história do complexo, inspirando, entretendo e informando os visitantes.

A exposição “Vaqueiros” é um clássico do equipamento e retrata, com fotografias e réplicas de cenário, as

vivências do sertão.

Endereço: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema



rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema Funcionamento: todos os dias, das 9h às 21h

La femme Bateau

Está vendo? Ali, no mar, no final da ponte? Sim, La Femme Bateau retornou à Praia de Iracema, dando um toque final à vista do horizonte.