De museu a ecoturismo: lugares imperdíveis para ir com a família no Ceará

Para além do inusitado e da “marmota”, o Ceará também é referência como estado fomentador de grandes museus, eventos e produções culturais. Para além de sermos a famigerada Terra do Humor, somos também a região de inúmeros centros culturais, museus históricos e espaços de lazer.

Ponto coringa do Centro de Fortaleza, o Mercado dos Pinhões é polo de artesanato, barracas de comida, oficinas e programações culturais. O espaço é palco para a realização de festas gratuitas organizadas pela Secretaria de Cultura do Município de Fortaleza (SecultFor).

Indicado para famílias aventureiras, o parque, localizado em Pacatuba, possui atrações para crianças de todas as idades brincarem, que vão desde visita à fazendinha até tirolesa com 330 metros de comprimento.

Endereço: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro, Fortaleza



Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 11h às 19h



Todos os dias - 11h às 19h Estacionamento disponível

Centro das Tapioqueiras

A tapioca é a estrela principal do local, que há mais de 20 anos recebe residentes e turistas. Em cada box, um cardápio variado de combinações de recheios, agradando o paladar de toda a família. Para companhar, o clássico café coado.

Endereço: Av. Washington Soares, 10425 - Messejana, Fortaleza



Av. Washington Soares, 10425 - Messejana, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 6h30min às 23h

Tempero do Mangue

Com uma vista única para o Rio Cocó, o Tempero do Mangue une, em um só espaço, momentos de lazer e de relaxamento. A dica é aproveitar a programação musical, acompanhada de pratos com sabores do mar. O ponto alto do local é no pôr do sol.

Redes sociais: @temperodomangue



@temperodomangue Endereço: R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba, Fortaleza



R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 16h às 22h



Todos os dias - 16h às 22h Reservas via Instagram

Centro Cultural Bom Jardim

Nascido a partir da luta popular do povo do bairro Bom Jardim, o Centro Cultural é símbolo de florescimento artístico da região. O espaço oferece para crianças, jovens e adultos formação em dança,

música, teatro, audiovisual e cultura digital, além de oficinas e programações culturais.

Redes sociais: @centroculturalbomjardim



@centroculturalbomjardim Endereço: R. Três Corações, 400 - Bom Jardim, Fortaleza



R. Três Corações, 400 - Bom Jardim, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sábado - 8h às 21h



Segunda a sábado - 8h às 21h Telefone: (85) 3497 5991



(85) 3497 5991 Mais informações: ccbj.org.br

Museu da Indústria

O Museu da Indústria em Fortaleza é um importante centro de pesquisa sobre a história do Ceará e é recurso imersivo e lúdico para que crianças e jovens cearenses aprendam sobre a memória do Estado com mostras disponíveis em exposições.