Jericoacoara: o que fazer em um final de semana na Vila de Jeri

Confira cinco dicas de programações para aproveitar Jericoacoara, a praia mais famosa do Ceará, e todas as suas opções de lazer e gastronomia

Confira a seguir cinco dicas do Guia Vida&Arte com programações em Jijoca de Jericoacoara e arredores:

Destaque por suas praias e paisagens que estampam posters por todo o Brasil, a Vila de Jericoacoara é um dos destinos turísticos mais procurados no mundo, principalmente no segundo semestre do ano, quando os ventos sopram a favor dos esportes aquáticos.

Jericoacoara , localizada a 300km de Fortaleza, é um grande polo turístico do Ceará com todas as suas belezas naturais, restaurantes, boates e hospedagens. Além disso, suas praias também são espaço em que vários atletas desenvolverem suas desempenhos ao vento.

KiteNomad

São muitas as opções para kitesurfe no Ceará, um dos principais “picos” do Brasil. As aulas no KiteNomad, na praia de Barrinha de Baixo, na região de Jericoacoara, variam entre duas e quatro horas por dia, com direito a equipamento completo durante o aluguel.

Para participar, é necessário ter mais de nove anos. Os alunos saem com certificado. O local ainda promove kite trips.

Instagram: @kitenomad_jericoacoara



@kitenomad_jericoacoara Endereço: Av. Beira Mar, s/n - Praia da Barrinha de Baixo, Acaraú



Av. Beira Mar, s/n - Praia da Barrinha de Baixo, Acaraú Mediante agendamento



Contato: (88) 99990-2636

LEIA TAMBÉM | No litoral oeste, a praia do Preá se destaca pelos ventos fortes e experiências com a natureza