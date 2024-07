De beach tennis a escalada: esportes casuais e radicais no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, 25-06-2024: Guia Vida&Arte indica o Kart Mônaco, no Jangurussu. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Nada melhor do que aproveitar o período das férias com uma boa dose de alegria. Nesta época, realizar outras atividades de lazer é fundamental para viver e curtir o período ao máximo. Pensando nisso, o Guia Vida&Arte indica locais no Ceará com diferentes propostas para quem deseja praticar esportes, que vão desde os clássicos até os que envolvem maior adrenalina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira a seguir oito indicações de onde se aventurar praticando esportes em Fortaleza.

Kart Mônaco Que tal uma corrida de até 60 km/h? Unindo adrenalina, velocidade e emoção, o Kart Mônaco é uma dica para quem quer viver uma experiência diferente ou iniciar um novo hobby. O local, localizado no bairro Jangurussu, conta com uma pista de 980 metros e circuitos que são sempre renovados. A diversão pode ser experienciada entre amigos ou em família. Crianças a partir de seis anos também podem correr no kart infantil, que alcança uma velocidade de até 40 km/h e é feito para garantir a segurança durante a brincadeira. O espaço conta, ainda, com lanchonete e área para eventos, como confraternizações e aniversários. A partir de R$ 69,90, é possível alugar o veículo e a pista para corrida no Kart Mônaco, que funciona de terça a sábado das 15h até as 21h30, de terça-feira a sábado, e 15h às 20h, no domingo.

Kart Mônaco

Redes sociais: @kartmonacofortaleza



@kartmonacofortaleza Endereço: av. Presidente Costa e Silva, 3050 - Jangurussu, Fortaleza

av. Presidente Costa e Silva, 3050 - Jangurussu, Fortaleza Funcionamento: Terça a sábado - 15h às 21h30 / Domingo - 15h às 20h

Terça a sábado - 15h às 21h30 / Domingo - 15h às 20h Agendamento: (85) 99809 3410 Speed Complexo Localizado no bairro de Fátima, o Speed é um convite para movimentar o corpo por meio de esportes como beach tennis, vôlei de praia e futevôlei. O local oferece aulas e aluga quadras para as atividades. E, no final, vale uma passada na lanchonete para recarregar as energias. Speed Complexo

Redes sociais: @speedcomplexo



@speedcomplexo Endereço: rua Barão de Aratanha, 1055, Bairro de Fátima - Fortaleza



rua Barão de Aratanha, 1055, Bairro de Fátima - Fortaleza Day use: segunda a quinta - 14h às 19h / sexta-feira - 14h às 22h / Sábado - 7h às 12h / Domingo - 16h às 20h



segunda a quinta - 14h às 19h / sexta-feira - 14h às 22h / Sábado - 7h às 12h / Domingo - 16h às 20h Quanto: A partir de R$ 60/hora Arena 2you Unindo esportes e gastronomia, a Arena 2You, no bairro Passaré, oferece day use de quadras de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, além de um food park com açaiteria, pizzaria, pastelaria e outras lanchonetes. É para se divertir, se deliciar e torcer. Arena 2You

Redes sociais: @arena2you

@arena2you Endereço: Rua das Carnaúbas, 401 - Passaré, Fortaleza

Rua das Carnaúbas, 401 - Passaré, Fortaleza Funcionamento: Todos os dias - 16h às 22h

Todos os dias - 16h às 22h Aluguel de quadra a partir de R$ 60/hora Arena Meireles Quem disse que a chuva impede uma boa partida de beach tennis? A Arena Meireles conta com quadras cobertas e disponíveis para aluguel. Além disso, o local possui estacionamento exclusivo e loja para os clientes que desejarem adquirir o próprio equipamento. Arena Meireles

Redes sociais: @arena.meireles



@arena.meireles Endereço: rua Maria Tomásia, 37 - Aldeota, Fortaleza



rua Maria Tomásia, 37 - Aldeota, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 6h às 2h / sábado - 6h às 18h / domingo - 6h às 14h Sand Beach Tennis Sand Beach Tennis é um local exclusivo para a prática do esporte de raquetes na areia. Localizado no bairro Luciano Cavalcante, o espaço oferece aulas de beach tennis a partir de R$ 159 mensal e dispõe de day use para quem quiser jogar nas quadras do ambiente com a turma. O aluguel custa R$ 70 por hora. Sand Beach Tennis

Redes sociais: @sandbeachtennis



@sandbeachtennis Endereço: av. Cel. José Philomeno Gomes, 1112 - Luciano Cavalcante, Fortaleza



av. Cel. José Philomeno Gomes, 1112 - Luciano Cavalcante, Fortaleza Funcionamento: Segunda a quinta-feira - 16h às 22h



Segunda a quinta-feira - 16h às 22h Preço: R$ 70/hora Escalada Ceará Uma aventura, uma nova experiência, um pouco de adrenalina... Para quem busca tudo isso nas férias, a Escalada Ceará promove experiências bate-e-volta para diversos municípios do Ceará, como Caucaia, Quixadá, Tejuçuoca e outros. Tudo começa com um curso de preparação com ensinamentos necessários para subir os espaços e inclui equipamentos, socorristas de plantão e traslado.

No Instagram @escaladaceara são anunciadas as turmas e o valor do investimento depende de cada pacote. Os preços variam entre R$ 230 a R$ 500. Escalada Ceará

Redes sociais: @escaladaceara



@escaladaceara Turmas periódicas anunciadas no Instagram

anunciadas no Instagram Preços variam entre R$ 230 a R$ 500 Boliche Game Station Jogar boliche pode não ser um hábito para muitas pessoas, mas é unanimidade: a atividade diverte e empolga todas as idades. Um lugar coringa para brincar em Fortaleza é o Boliche Game Station, localizado no Shopping RioMar Fortaleza. As pistas estão disponíveis para aluguel por hora, contemplando até seis jogadores, entre adultos e crianças. O local conta ainda com lanchonete e é possível realizar eventos, como aniversários e confraternizações.