Barracas de praia de Fortaleza: onde levar as crianças nas férias

Nesses espaços, há diversos "rolês” que podem ser feitos nas orlas do nosso território, desde barracas de praia com espaços de diversão para crianças a passeios à beira-mar, esportes aquáticos e polos gastronômicos na região praiana do Ceará.

O espaço contém ampla área kids, que contempla parquinho com escorregadores e casinhas na área da areia para as crianças. Além disso, a estrutura possui parque aquático com piscina rasa para crianças se divertirem em segurança nas ambientações da barraca e presença de salva-vidas. Os banheiros são bem estruturados, com trocadores para os bebês.

Tradicional em Fortaleza, a barraca Itapariká, localizada na Praia do Futuro , é conhecida por sua versatilidade e variedade de espaços com opções de lazer e gastronomia. Pensada para um público de todas as idades, permite momentos de diversão e descanso, com ambientes pé na areia e salão com vista para o mar.

No cardápio, a barraca se destaca pela consagrada Quinta do Carangueijo, uma tradição na capital cearense. Para quem quer aproveitar a iguaria nos demais dias da semana, não precisa se preocupar. O crustáceo é ofertado diariamente. O vasto cardápio vai de petiscos a pratos completos, com foco em frutos do mar, como camarão e ostras, além de peixes em diferentes preparos.

Barraca Itapariká

Redes sociais: @barracaitaparika



@barracaitaparika Endereço: Av. Zezé Diogo, 6801 - Cais do Porto, Fortaleza



Av. Zezé Diogo, 6801 - Cais do Porto, Fortaleza Funcionamento barraca: terça-feira a domingo - 9h às 17h



terça-feira a domingo - 9h às 17h Funcionamento parque aquático: quinta-feira a domingo - 9h às 16h30



quinta-feira a domingo - 9h às 16h30 Telefone: (85) 3265-3213

Complexo Crocobeach

O Complexo Crocobeach une conforto, descanso e diversão. Para as crianças, o playground e as piscinas estão entre as opções favoritas. A barraca conta ainda com salão de eventos, salão de beleza, lojas de variedades e redes.

Complexo Crocobeach

Redes sociais: @crocobeach



@crocobeach Endereço: Av. Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro, Fortaleza



Av. Zezé Diogo, 3125 - Praia Do Futuro, Fortaleza Funcionamento: domingo a quarta-feira - 9h às 18h / quinta-feira - 9h às 23h | sexta-feira e sábado - 9h às 19h



domingo a quarta-feira - 9h às 18h / quinta-feira - 9h às 23h | sexta-feira e sábado - 9h às 19h Telefone: (85) 3771-0505



Menu: crocobeach.com.br



crocobeach.com.br Reservas: omnibees.com

Skinão Beach

Além de uma bela vista, a barraca Skinão Beach conta com parquinho aquático para as crianças. O local na Barra do Ceará conta ainda com programação musical diária e cardápio completo com peixes, frutos do mar e até churrasco.

Skinão Beach

Redes sociais: @barracaskinaobeach



@barracaskinaobeach Endereço: R. Dr. José Roberto Sales, 783 - Barra do Ceará, Fortaleza



R. Dr. José Roberto Sales, 783 - Barra do Ceará, Fortaleza Funcionamento: todos os dias, a partir das 8 horas



todos os dias, a partir das 8 horas Música ao vivo

Chico do Caranguejo

Tradicional em Fortaleza pela “Quinta do Caranguejo”, a barraca Chico do Caranguejo, na Praia do Futuro, também é famosa entre as famílias por oferecer programações musicais e parquinho aquático infantil.

Chico do Caranguejo

Redes sociais: @chicodocaranguejopraiadofuturo



@chicodocaranguejopraiadofuturo Endereço: Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro, Fortaleza



Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro, Fortaleza Funcionamento: todos os dias - 8h às 18h / quintas-feiras - fechamento à 1h



todos os dias - 8h às 18h / quintas-feiras - fechamento à 1h Telefone: (85) 99233-4602



(85) 99233-4602 Mais informações: www.chicodocaranguejo.com.br

Santa Praia

Para além de um espaço de comer, beber e aproveitar o sol e o mar, a barraca Santa Praia se propõe a ser um espaço jovem e familiar na Pria do Futuro com muitas atividades esportivas e programações culturais. o local possui quadras de beach tênis, futevôlei e de vôlei de praia com competições que ocorrem periodicamente.

Além disso, o lugar já foi palco de diversos shows e conta ainda com parque aquático infantil. Outro destaque é o restaurante da barraca, que dispõe de self-service nos dias de sábados, domingos e feriados.