Casas de show e karaokê: onde se divertir à noite em Fortaleza

Nada melhor do que aproveitar o período das férias com uma boa dose de alegria. Nesta época, sair para brincar, festejar, passear e realizar outras atividades de lazer é fundamental para viver e curtir o período ao máximo.

De Vóisse Bar

Se a intenção é se juntar com os amigos para soltar a voz na semana, a dica é o De Vóisse Bar & Karaokê, localizado no bairro Benfica. De terça-feira a domingo, o local funciona exclusivamente com karaokê em ambiente climatizado e reúne dezenas de pessoas entusiasmadas para se divertir cantando.

De Vóisse Bar e Karaokê



Redes sociais: @devoisse



@devoisse Endereço: Rua dos Pracinhas, 937 - Benfica, Fortaleza



Rua dos Pracinhas, 937 - Benfica, Fortaleza Funcionamento: Terça a domingo - 19h às 4h

Moto Libre Bar

Procurando um lugar para dançar? O Moto Libre Bar une boa música e alegria. De quinta a domingo, sobem ao palco artistas e bandas de diferentes gêneros, do forró ao samba, sem esquecer do rock. A casa também promove eventos temáticos, que podem ser conferidos no Instagram @motolibrebar.

Moto Libre

Redes sociais: @motolibrebar



@motolibrebar Endereço: av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema, Fortaleza



av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: Quinta-feira - 20h30min às 2h / Sexta a domingo - 20h às 3h

Hoots

Antes mesmo de entrar no Hoots Gastropub, já dá para perceber que o ambiente “respira” música. O estabelecimento, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, tem música, 20 tipos de chopp artesanal e opções gastronômicas do almoço até as últimas horas do dia.