Diversão, hospedagem e gastronomia: o que fazer na Praia de Icapuí

A Praia do Icapuí oferece passeios como os realizados pela RD Passeios, indo de mergulho em piscinas naturais até a visitação de peixes-bois-marinho. Os horários com agendamento estão disponíveis diariamente.

Distante em 201 km de Fortaleza, Icapuí é uma das praias mais populares do Ceará. A região possui destaques na gastronomia, diversão e hospedagem. Por isso, conheça a seguir três dicas do que fazer na cidade.

Barraca do João Velho

A mão cheia da gastrônoma Zenaide da Silva é que dita os comandos da cozinha da Barraca do João Velho, com pratos baseados em produtos do mar. O local é pioneiro na Praia da Requenguela, em Icapuí, e conquista clientes com almoços completos, servidos de frente para o mar.

Instagram: @barracado_joaovelho



@barracado_joaovelho Endereço: Praia de Requenguela, s/n - Icapuí



Praia de Requenguela, s/n - Icapuí Contato: (88) 98236 6989



(88) 98236 6989 Funcionamento: Todos os dias - 9h às 17h

Aloha

A boa energia é marca registrada do Aloha, que oferece acomodações à beira-mar na Praia da Redonda, em Icapuí. É possível reservar camas em quartos compartilhados e também chalés privativos.