Guia V&A: espaços culturais para conhecer o Ceará com a família

O Museu Orgânico do Reisado do Couro está localizado em Potengi, no Cariri cearense Crédito: Samuel Macêdo/Divulgação

Para além do inusitado e da “marmota”, o Ceará é referência como estado fomentador de grandes museus, eventos e produções culturais. A região do Cariri destaca-se no Brasil pela quantidade e qualidade de centros culturais, museus históricos e espaços de lazer. Conheça, a seguir, três locais culturais imperdíveis para conhecer no Cariri Cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vila da Música Localizada no Crato, região do Cariri Cearense, a Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira oferece para crianças e adultos diversos cursos livres de curta duração e de formação continuada em música.

Anualmente, há uma média de 720 alunos que recebem formação gratuita em 24 cursos musicais, que periodicamente abrem vagas para novas pessoas interessadas. No Núcleo Infância estão disponíveis aulas de musicalização, flauta doce, teclado, violino, violão e ukulele. Endereço: Av. José Horácio Pequeno, 1366 - Belmonte, Crato, Ceará



Av. José Horácio Pequeno, 1366 - Belmonte, Crato, Ceará Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 9h às 12h e de 13h às 21h



Segunda a sexta-feira - 9h às 12h e de 13h às 21h Redes sociais: @viladamusicace



@viladamusicace Whatsapp: (88) 99445-3149 Fundação Casa Grande Criada em 1992, a Fundação Casa Grande é um espaço cultural de Nova Olinda, na região do Cariri cearense, considerado um espaço guardião da memória dos povos da Chapada do Araripe. O local se tornou popular entre as crianças, atraídas pela arqueologia e passaram elas mesmas a guiar novos visitantes pelo acervo da casa, compartilhando histórias e seus novos saberes. LEIA TAMBÉM | Sobre identidade e crescimento: a pré-história na vida cotidiana no Cariri