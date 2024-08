Seis locais tradicionais de Fortaleza que você precisa conhecer

E que tal começar a segunda-feira já de forma bem animada? Foi pensando assim que o Pirata Bar se tornou um dos locais de tradições e identidade cultural boêmia mais fortes do Ceará.

Para conhecer verdadeiramente a Cidade, nada melhor do que uma rota cultural pelos polos gastronômicos tradicionais da região, além das casas de festas e equipamentos públicos . Fortaleza possui diversas oportunidades de passeios para se sentir mais integrado à vida do Ceará.

A “Segunda-feira Mais Louca do Mundo”, como o estabelecimento passou a chamar as festas e shows que acontecem no início da semana, é referência para quem busca diversão em um cenário temático. Por lá, professores ensinam a dançar forró para quem não domina os passos.

Instagram: @piratabaroficial



@piratabaroficial Endereço: R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema, Fortaleza



R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema, Fortaleza Funcionamento: Segunda-feira - das 19h30min às 2h / Sexta-feira - das 18h à 1h



Segunda-feira - das 19h30min às 2h / Sexta-feira - das 18h à 1h Site: pirata.com.br

Mincharia

Próximo ao Poço da Draga, na Praia de Iracema, está o Bar Mincharia, um dos pontos boêmios mais tradicionais de Fortaleza. O local foi inaugurado em 1986 e, desde então, se consolida como um dos ambientes mais alegres da Capital, com música boa, comida gostosa e pessoas animadas. Tudo ao ar livre e com a brisa do mar.