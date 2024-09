Além das praias: onde se divertir em Fortaleza e Região Metropolitana

Alchymist Prehistoric Park é uma opção de lazer na Caucaia Crédito: FERNANDA BARROS

Nada melhor do que aproveitar o tempo livre com uma boa dose de alegria. No Ceará, todos os meses são períodos de sair para brincar, festejar, passear e realizar atividades de lazer. Além das praias, o Estado dispõe de locais para todos os públicos, que vão desde livrarias até festas em casas noturnas.

No meio do caminho, há opções para quem curte esportes e passeios mais radicais. Confira sete dicas de onde se divertir no Ceará: Reboot Comic Store Destaque no segmento geek e nerd, a Reboot Comic Store é uma livraria especializada em quadrinhos e mangás e tem unidades no Shopping Benfica e no Centro de Fortaleza. Além dos itens para comercialização, a loja se tornou um espaço de encontros de socialização e entretenimento do universo para quem é fã de quadrinhos, super-herois e animes no geral. LEIA TAMBÉM | Quadrinista francês Fabien Toulmé lança olhar sobre histórias reais em nova HQ



A estrutura atrai curiosos de todas as idades, com interesse em produtos de decoração, presentes, roupas, HQs e outros. Instagram: @rebootcomicstore



@rebootcomicstore Endereços: Shopping Benfica (av. Carapinima, 2200 - Loja 127 - Térreo - Benfica, Fortaleza) || Fanzine Gibiteria (rua Barão do Rio Branco, 1687 - Centro, Fortaleza)



Shopping Benfica (av. Carapinima, 2200 - Loja 127 - Térreo - Benfica, Fortaleza) || Fanzine Gibiteria (rua Barão do Rio Branco, 1687 - Centro, Fortaleza) Horários: Shopping Benfica: Segunda a sábado - 10h às 22h / Domingo - 13h às 21h || Fanzine Gibiteria: Segunda a sexta-feira - 9h às 17h30 / Sábado - 9h às 13h



Shopping Benfica: Segunda a sábado - 10h às 22h / Domingo - 13h às 21h || Fanzine Gibiteria: Segunda a sexta-feira - 9h às 17h30 / Sábado - 9h às 13h Contato: (85) 98827 2429



(85) 98827 2429 Site: rebootcomics.com.br Livraria Substânsia Criada há 10 anos para impulsionar a literatura cearense, a editora e livraria Substânsia produz e divulga o trabalho de diversos escritores contemporâneos do Estado. Já são mais de 80 livros editados e publicados, entre poesias, contos, romances, literatura infantil e ensaios. Além das obras, a livraria também realiza cursos, palestras, oficinas e projetos em seu espaço, que são divulgados por meio das redes sociais e do site.

Instagram: @substansia



@substansia Endereço: R. João Brígido, 316 - Joaquim Távora, Fortaleza / Sala 1 do Cinema Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza)



R. João Brígido, 316 - Joaquim Távora, Fortaleza / Sala 1 do Cinema Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza) Funcionamento: Quarta-feira a domingo - 15h às 21h



Quarta-feira a domingo - 15h às 21h Contato: (85) 98154 3909 LEIA MAIS | Livros e livrarias: as mudanças no mercado brasileiro

Skibunda O Chiquinho Você já ouviu falar em Skibunda? A modalidade é uma opção de diversão para crianças e adultos, praticada em uma prancha de sandboard, usada para deslizar pelas dunas. O destino final, a depender da época do ano, pode ser ainda um banho refrescante em uma lagoa.

Instagram: @skibundabeberibeochiquinho



@skibundabeberibeochiquinho Endereço: Dunas de Beberibe



Dunas de Beberibe Como chegar: passeio de buggy com @ricardobuggy41



passeio de buggy com @ricardobuggy41 Descida no toboágua: R$ 30



R$ 30 Descida na areia: R$ 15



R$ 15 Contato: (85) 99926-6341 Kart Mônaco Que tal uma corrida de até 60 km/h? Unindo adrenalina, velocidade e emoção, o Kart Mônaco é uma dica para quem quer viver uma experiência diferente ou iniciar um novo hobby. O local, localizado no bairro Jangurussu, conta com uma pista de 980 metros e circuitos que são sempre renovados. A diversão pode ser experienciada entre amigos ou em família. Crianças a partir de seis anos também podem correr no kart infantil, que alcança uma velocidade de até 40 km/h e é feito para garantir a segurança durante a brincadeira. O espaço conta, ainda, com lanchonete e área para eventos, como confraternizações e aniversários. Leia mais De museu a ecoturismo: lugares imperdíveis para ir com a família no Ceará Sobre o assunto De museu a ecoturismo: lugares imperdíveis para ir com a família no Ceará

A partir de R$ 69,90, é possível alugar o veículo e a pista para corrida no Kart Mônaco, que funciona de terça a sábado das 15h até as 21h30min, de terça-feira a sábado, e 15h às 20h, no domingo. Instagram: @kartmonacofortaleza



@kartmonacofortaleza Endereço: Av. Presidente costa e silva, 3050 - Jangurussu, Fortaleza



Av. Presidente costa e silva, 3050 - Jangurussu, Fortaleza Funcionamento: Terça a sábado - 15h às 21h30 / Domingo - 15h às 20h



Terça a sábado - 15h às 21h30 / Domingo - 15h às 20h Agendamentos: (85) 99809 3410 Alchymist Prehistoric Park Quem disse que não tem dinossauros na praia? O Alchymist Prehistoric Park, novo complexo de lazer disponível na praia do Cumbuco, em Caucaia, proporciona uma imersão na Era Mesozoica. A estrutura dispõe de 80 réplicas hiperrealistas de dinossauros, com som e movimentos. O passeio pode ser guiado e dura em torno de 45 minutos e uma hora.