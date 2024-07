O que fazer no Cariri do Ceará? Conheça passeios culturais

Local de imenso desenvolvimento artístico e cultural do Ceará, a região do Cariri possui espaços imperdíveis; confira 5 dica de passeios

O cariri cearense é uma macrorregião no Centro-sul do Estado que abrange 42 municípios, sendo os principais: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Dizer que se conhece o Ceará sem antes visitar essa região parece uma frase incoerente, pois boa parte da história do Estado está lá, cultural e artisticamente.

Centro Cultural do Cariri

O Centro Cultural do Cariri, no Crato, carrega o nome de um filho de sua terra: Sérvulo Esmeraldo. O artista plástico nasceu no Crato em 1929 e tornou-se conhecido no Brasil e no mundo por suas esculturas cinéticas e obras de arte abstrata geométrica. A multiplicidade de Sérvulo reflete no conceito do espaço multicultural.



Em dois anos de atividade, o Centro une convivência, inclusão, aprendizado e preservação da regionalidade. Com variedade de instalações, espetáculos, aulas gratuitas e rodas de conversa, o local se mantém vivo como fomentador da cultura no sul do Ceará.



