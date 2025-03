"Anora [concorrente a melhor filme] tem 479 palavrões. Isso é mais do que o recorde estabelecido pelo assessor de Karla Sofía Gascón [ao saber o que ela publicara no Twitter]", comentou O'Brien.

Karla Sofia Gascón pulou tapete vermelho do Oscar

A 97ª cerimônia do Oscar acontece no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Karla Sofia Gascón não participou do tapete vermelho, que contou com a concorrente Fernanda Torres vestida de Chanel.

A primeira aparição de Karla ocorreu já durante a transmissão da cerimônia. Ela foi afastada, pela Netflix, da campanha de divulgação do Oscar após falas polêmicas no X (antigo Twitter) terem repercutido negativamente.