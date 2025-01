Oscar: Karla Sofia Gascón é a 1ª mulher trans indicada como Melhor Atriz

Karla Sofia Gascón é estrela de Emilia Pérez / Crédito: DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os filmes e artistas indicados ao Oscar 2025, cerimônia que deve entregar seus troféus no dia 2 de março - domingo de Carnaval. Ao lado de Demi Moore, Mikey Madison, Cinthia Erivo e da brasileira Fernanda Torres, Karla Sofia Gascón se tornou a primeira mulher trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz. LEIA TAMBÉM | Oscar 2025: 'Ainda Estou Aqui' conquista três indicações; veja quais



Ela protagoniza "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, história sobre uma ex-narcotraficante mexicana que precisa conviver com os males que praticou no passado. O elenco do filme conta também com Zoe Saldaña, também indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, Selena Gomes e Adriana Paz.

Nesta semana, a atriz esteve no Brasil para participar de sessões de pré-estreia do filme organizadas pela Paris Filmes. Nesta quarta-feira, 22, a atriz aproveitou para conhecer a cidade de São Paulo, incluindo pontos turísticos como o Parque do Ibirapuera, a Catedral da Sé, o Farol Santander, a Escadaria do Patápio e a Rua 25 de Março. LEIA TAMBÉM | Carnaval 2025: Margareth Menezes, Xamã e Nação Zumbi são confirmados

Quando o filme estreou no 77º Festival de Cannes, em maio de 2024, ela também havia se tornado a primeira mulher trans a vencer o prêmio de atuação feminina no festival francês, entregue pelo júri da Greta Gerwig a ela em conjunto com as demais três atrizes de destaque na obra.