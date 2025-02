Netflix afasta Karla Sofia Gascón da campanha do Oscar após polêmicas

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón foi afastada das próximas campanhas do Oscar e ações promocionais de “Emília Perez”. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter na noite de segunda-feira, 3.

Nas últimas semanas, a estrela do filme francês se envolveu em diversas situações que relacionam o nome da produção de forma negativa. Entre as polêmicas, publicações antigas de tons racistas, críticas à cultura muçulmana e, até mesmo, comparações de críticas ao filme com o nazismo.

Karla Sofía Gascón não deve comparecer a eventos de cinema nesta semana

Scott Feinberg, jornalista do The Hollywood Reporter, detalhou que a plataforma de streaming não ofereceu as “cortesias usuais” para um indicado ao Oscar durante as promoções do filme, tais como transporte e acomodação.

Karla Sofía Gascón diz que não desistirá do Oscar: "Não cometi nenhum crime"