Oscar 2025: Ariana Grande e Cynthia Erivo cantam 'Defying Gravity'

As duas atrizes estão indicadas pelo filme "Wicked" e se apresentaram juntas em performance que abriu a cerimônia do Oscar 2025

A performance começou com Ariana Grande , indicada a Melhor Atriz Coadjuvante, que logo recebeu Cynthia Erivo , indicada a Melhor Atriz. Nas redes sociais, o momento repercutiu como "Uma das melhores performances de todos os tempos" por internautas do mundo inteiro.

A abertura do Oscar 2025 começou neste domingo, 2, com uma apresentação musical da canção "Defying Gravity", apresentado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagonistas do filme "Wicked" .

Full performance of “Defying Gravity” by Cynthia Erivo and Ariana Grande at the #Oscars pic.twitter.com/h9flMlgiVI — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025

Fernanda Torres diz que Ainda Estou aqui ‘furou a bolha’

A atriz Fernanda Torres comentou sobre as conquistas de “Ainda Estou Aqui” durante as entrevistas no tapete vermelho do Oscar 2025. No evento que ocorre hoje, 2, em Los Angeles, nos EUA, a brasileira reafirmou que o filme resgata uma família que teve sua história apagada.