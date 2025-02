Entre polêmicas, Emilia Pérez estreia nos cinemas nesta quinta, 6

'Emilia Pérez' é repudiado no México e divide opinião da crítica / Crédito: Divulgação/ Paris Filmes

O filme “Emília Perez” estreia nesta quinta-feira, 6, nos cinemas brasileiros. O longa-metragem é considerado o maior concorrente da obra brasileira “Ainda Estou Aqui” na corrida pelo Oscar 2025. Leia Também | Globo de Ouro: 'Ainda Estou Aqui' perde categoria para 'Emilia Pérez'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com produção inteiramente francesa, o filme conta a história de da advogada Rita (Saldãna), que conhece o líder do cartel de drogas do México, Manitas (Gascón). Ele a pede ajuda para fazer uma transição de gênero, para ser a mulher que sempre idealizou e mudar de vida.

O traficante reaparece quatro anos depois como Emília Pérez (Karla Sofía Gascón), que volta a procurar Rita para ajudá-la a reorganizar sua vida e abrir uma ONG. Apesar do reconhecimento do Oscar, o filme vem gerando diversas discussões. Confira algumas delas: Falta de representatividade A primeira grande polêmica que envolve “Emilia Pérez” começou com a divulgação do filme no México, país onde supostamente se passa o filme. A rejeição começou devido à baixa representatividade real na obra, visto que é um longa francês, com atores majoritariamente espanhóis e americanos e apenas uma atriz mexicana.

RELACIONADO | Oscar 2025: Emilia Pérez é repudiado no México, país que o inspirou Outra controvérsia apontada pelos mexicanos, foi uma declaração do diretor francês Jacques Audiard, que revelou à imprensa que não fez pesquisas sobre o México para a produção do filme. A forma como o assunto cartel de drogas e o consequente assassinato de pessoas foi abordada também desagradou o México. O enredo da trama foi acusado de ser mal desenvolvido e não abordar de forma sensível questões complexas do País.

LEIA TAMBÉM | Atriz de Emilia Pérez compara críticas ao filme com Holocausto Fake news e “holocausto” No fim de janeiro, a atriz protagonista de “Emília Perez”, a espanhola Karla Sofía Gascón, acusou as "pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres" de a atacarem nas redes sociais. Em reportagem da revista "Vogue", publicada em 22 de janeiro, ela disse: "o que eu não aguento é que, em cada notícia minha que sai ou em cada programa que participo, chegue a equipe de redes sociais da Fernanda Torres ou do filme e tome conta de tudo, dizendo: 'Fernanda Torres é a melhor, você é uma porcaria, Fernanda Torres deveria estar nesse programa, Fernanda Torres merece'".

Poucos dias depois, ela fez menção novamente aos ataques que vinha sofrendo e publicou no X (antigo Twitter): “hoje alguém me perguntou se eu achava que havia uma campanha orquestrada contra a minha indicação e contra Emilia Pérez (…). Cuidado para não continuar ignorando o discurso de ódio, foi assim que começaram na Alemanha e acabamos nos campos de concentração”. A reação negativa dos internautas foi imediata. Alguns criticaram a comparação considerada desrespeitosa e ressaltaram a gravidade do holocausto, um genocídio que matou milhões de judeus, opositores políticos, negros e membros da comunidade LGBTQIAPN+ durante a Segunda Guerra Mundial. LEIA TAMBÉM | Karla Sofía Gascón: quem é a protagonista de “Emilia Pérez”?