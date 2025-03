'Brasil está louco', diz Fernanda Torres sobre homenagens no Carnaval

"Isso sim é a consagração", disse Fernanda Torres sobre ter virado boneco de Olinda. "É inacreditável no Brasil. É como o Carnaval do Oscar", acrescentou a atriz

No tapete vermelho do Oscar 2025, a brasileira Fernanda Torres, 59 anos, comentou as homenagens a ela durante o Carnaval, como o boneco gigante no Carnaval de Olinda.

"Virar boneco de Olinda. Isso sim é a consagração. Eu não estou acreditando. Hoje eu vi um túnel com pessoas falando meu nome. É incrível", disse ela em entrevista à GloboNews.