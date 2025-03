Fernanda Torres no Oscar 2025: 'Quero ser Rainha de Carnaval'

Atriz realiza entrevistas no Tapete Vermelho do Oscar 2025 e responde sobre qual prêmio fictício gostaria de ganhar. Ela concorre para a categoria Melhor Atriz

Concorrendo na categoria Melhor Atriz do Oscar 2025, pelo filme "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres chegou ao Tapete Vermelho da premiação neste domingo, 2, e respondeu que tem vontade de ser Rainha de Carnaval no Brasil

A brasileira, então, respondeu com orgulho que " é realmente incrível " e destacou o trabalho de Walter Salles , também diretor do outro único filme solo do Brasil já indicado na premiação - "Central do Brasil", produção de 1999.

Fernanda vestiu grandes marcas de moda que expressaram sua personalidade. O look escolhido para a noite do Oscar 2025 segue a linha elegante que a atriz traçou ao longo dos últimos meses.

A atriz Fernanda Torres , que concorre na categoria Melhor Atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", apostou em um look Chanel para o aguardado momento.

Minutos antes do desfile no tapete vermelho, o look foi apresentado em um vídeo divulgado no instagram de Fernanda Torres (@oficialfernandatorres). A trilha sonora da produção foi a música "Com Que Roupa", samba de Noel Rosa.

Vale lembrar que, para além da corrida de premiações e participações em programas e eventos, a filha de Fernanda Montenegro entregou para todos os olhos que a observaram desfilar com looks marcantes e elegantes.

