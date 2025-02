Karla Sofía Gascón diz que não desistirá do Oscar: "Não cometi nenhum crime"

Karla Sofia Gascón fez uma fala polêmica e internautas pediram a desclassificação dela no Oscar 2025 / Crédito: DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón defendeu-se de acusações surgidas após a descoberta de publicações antigas em um perfil dela, nas redes sociais. A estrela de Emília Perez, filme indicado a 13 categorias no Oscar 2025, afirmou não ser “racista” e não ter cometido “crime algum”. Além disso, afastou a possibilidade de renúncia da indicação. “Eu não posso renunciar a uma indicação porque o que eu fiz foi um trabalho e o que está sendo valorizado é o meu trabalho como atriz”, disse ela ao jornalista Juan Carlos Arciniegas, da CNN espanhola.

E completou: "Também não posso renunciar a uma indicação porque não cometi nenhum crime, não prejudiquei ninguém, não sou racista, nem sou nada do que todas essas pessoas se encarregaram de tentar fazer os outros acreditarem que eu sou."

CLIQUE E CONFIRA | Saiba tudo sobre o Oscar 2025 A possibilidade de renúncia da atriz à categoria na qual foi indicada foi levantada por internautas. Indicação essa, vale lembrar, com valor histórico, tendo em vista que Karla é a primeira mulher trans a concorrer como melhor atriz no Oscar. Hipóteses da internet circundam comentários de Karla sobre “pessoas ao redor” de Fernanda Torres, atriz brasileira indicada na mesma categoria que Karla, pelo filme Ainda Estou Aqui (Walter Salles, 2024). "Há muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de 'Emilia Pérez'", afirmou ela, em 28 de janeiro.

Há uma regra do Oscar que proíbe comentários negativos sobre obras ou artistas concorrentes. As falas de Karla Sofia foram elencadas nesta quebra de regulamento. Não houve, no entanto, desclassificação da premiação e a atriz chegou a justificar o comentário, pouco depois. "Em meus comentários recentes, eu estava me referindo à toxicidade e ao discurso de ódio violento nas mídias sociais que infelizmente continuo a vivenciar. Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente ligado a ela foi nada além de solidário e extremamente generoso", disse, em 30 de janeiro.

Publicações de Karla Sofia continham comentários racistas e xenofóbicos As publicações de Karla Sofia foram encontradas no X, antigo Twitter, e datam de 2020 e 2021, em sua maioria. Nelas, há declarações xenofóbicas - contra islâmicos e ganhadores asiáticos do Oscar - e racistas. Uma delas direciona-se a George Floyd, símbolo do movimento Black Lives Matter, morto por policias nos Estados Unidos. O resgate gerou uma ampla repercussão negativa e Karla chegou a se retratar das falas, em entrevista à AFP, no fim de janeiro. "Como alguém em uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e sinto profundamente por aqueles a quem causei dor", disse. Leia mais Oscar: Karla Sofía Gascón violou regra e pode perder indicação? Entenda Sobre o assunto Oscar: Karla Sofía Gascón violou regra e pode perder indicação? Entenda