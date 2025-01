Após ser premiada no Globo de Ouro, a atriz Fernanda Torres participará do programa de Jimmy Kimmel, um dos maiores talk-shows dos Estados Unidos

A mais recente ganhadora do Globo de Ouro de “Melhor Atriz de Drama”, Fernanda Torres participará do programa “Jimmy Kimmel Live”, um dos maiores talk-shows dos Estados Unidos. A presença da brasileira está prevista para acontecer nesta quinta-feira, 9, no canal ABC.

No último domingo, 5, a atriz se tornou a primeira artista do Brasil a conquistar um Globo de Ouro por atuação. Ela desbancou grandes nomes do cinema internacional: Nicole Kidman (“Babygirl”), Angelina Jolie (“Maria Callas”), Kate Winslet (“Lee”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado”) e Pamela Anderson (“The last showgirl”).