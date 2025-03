Em Los Angeles, o Oscar… Mas em Fortaleza Carnaval é do Maracatu

Agremiações se preparam para a continuação dos desfiles na avenida Domingo Olímpio neste domingo, 2, em sincronia com a noite do Oscar 2025

A partir das 21 horas, artistas internacionais se reunirão em cadeiras ordenadas à frente do Dolby Theatre, em Los Angeles, para a cerimônia do Oscar 2025. Longe do conhecimento de Hollywood, a noite do domingo, 2, divide os holofotes com outra celebração.

Na avenida Domingos Olímpio, outro tipo de glamour deslumbra o público de Fortaleza: o Maracatu cearense. Diante da manifestação cultural, as incertezas de “Melhor Atriz” ficam para o resto do mundo: se chegassem na Capital do Ceará, tanto Demi Moore, quanto Fernanda Torres seriam bem-vindas, sem distinção.