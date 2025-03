Oscar 2025: saiba horário, onde assistir ao vivo e ordem da premiação

Estátuas do Oscar em frente ao Dolby Theatre antes da 97ª edição do Oscar em Hollywood, Califórnia. Saiba detalhes e onde assistir à premiação / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Com a indicação inédita de um longa-metragem brasileiro na categoria de "Melhor Filme" do Oscar, a grande expectativa deste domingo, 2 de março, por todo o País — e no exterior — é pelo início da premiação. Ao fim da cerimônia, o Brasil poderá ter ganhado três estatuetas com “Ainda Estou Aqui”. A produção, dirigida por Walter Salles, rendeu à Fernanda Torres a concorrência pelo prêmio de “Melhor Atriz”. Ela disputa ao lado de Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora”), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

Confira o horário do Oscar 2025, as indicações de “Ainda Estou Aqui” e onde assistir à premiação. Indicados ao Oscar 2025 já estão no streaming; SAIBA onde assistir Oscar 2025: horário e onde assistir ao vivo? A cerimônia de premiação do Oscar 2025 acontece em 2 de março (02/3) em Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir das 21 horas (horário de Brasília), com transmissão na TV fechada (TNT) e por um serviço de streaming (Max).

O valor para adição do canal TNT varia de acordo com o pacote da TV por assinatura, enquanto o streaming Max, da HBO, oferta planos a partir de R$ 18,90/mensais. Quando: 2 de março de 2025 (domingo)

2 de março de 2025 (domingo) Horário: 21h (horário de Brasília)

O Oscar 2025 também será transmitido ao vivo pela TV Globo. Com exceção do Rio de Janeiro, que assiste aos desfiles das escolas de samba, todos os outras estados brasileiros terão acesso à 97ª edição do Oscar na TV aberta, com apresentação de Maria Beltrão.