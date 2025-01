Karla Sofía Gascón quer atuar com Fernanda Torres em James Bond

Em entrevista, a atriz Karla Sofía Gascón revelou que deseja atuar com Fernanda Torres em um filme do James Bond

Ao falar sobre seu projeto dos sonhos, ela afirmou ao veículo: “Para ser sincera, eu adoraria interpretar uma vilã em um filme de James Bond . Seria maravilhoso. E gostaria que a Fernanda Torres fosse a… como é mesmo o nome? Ah, sim, a M, a chefe global do James Bond”.

A atriz Karla Sofía Gascón , que estrela o filme “Emilia Pérez” , revelou ter o desejo de contracenar com a brasileira Fernanda Torres. A declaração foi feita em uma entrevista concedida a CNN.

Na última quinta-feira, 23, Karla Sofía Gascón se tornou a primeira mulher trans a ser indicada na categoria de “Melhor Atriz” do Oscar. Ela disputa a categoria contra quatro outras artistas: Mikey Madison, Demi Moore , Cinthia Erivo e a brasileira Fernanda Torres.

Recentemente, Fernanda fez um apelo para que parassem com os ataques contra a atriz, uma das suas principais concorrentes pela estatueta do Oscar de “Melhor Atriz”. “Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa que é um contra o outro, pelo amor de Deus. Eu sou para sempre grata à Sofía Gascón . Ela está maravilhosa em ‘Emilia Pérez’”, disse a brasileira.

A indicação da atriz veio pelo seu papel no filme “Emilia Pérez”, produção francesa que vem despertando reações negativas do público latino, sobretudo mexicanos — que são os representados no longa.

LEIA CRÍTICA| 'Emilia Pérez' tropeça entre promessas e ambições mal-executadas

De acordo com os comentários na internet, ele é uma “representação estereotipada” do país. O cineasta da obra, Jacques Audiard, confessou não conhecer a cultura mexicana. Além disso, o filme foi filmado na França e nenhuma das protagonistas são mexicanas.