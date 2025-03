Fernanda Torres usa Chanel no tapete vermelho do Oscar; veja look

Fernanda Torres usa um look Chanel na cerimônia do Oscar 2025 / Crédito: ROBY BECK/AFP

Neste domingo, 2, ocorre a premiação mais esperada da temporada da indústria do cinema: o Oscar. A aclamada atriz Fernanda Torres, que concorre na categoria Melhor Atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", apostou em um look Chanel para o aguardado momento. Os tons escolhidos para o vestuário de Fernanda ao longo da temporada foram sempre sóbrios: preto, branco, um azul mais escuro, ou champagne — alguns deles acompanhando discretos detalhes de contas ou brilho. Fernanda vestiu grandes marcas de moda que expressaram sua personalidade. O look escolhido para a noite do Oscar 2025 segue a linha discreta e elegante que a atriz traçou ao longo dos últimos meses.



Minutos antes do desfile no tapete vermelho, o look foi apresentado em um vídeo divulgado no instagram de Fernanda Torres (@oficialfernandatorres). A trilha sonora da produção foi a música "Com Que Roupa", samba de Noel Rosa.