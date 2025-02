Oscar: qual filme teve mais indicações na história do prêmio?

A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016) são os filmes com maior número de indicações na história do Oscar / Crédito: Reprodução / Century-Fox / Paramount Pictures / Lionsgate

Poucas produções podem ostentar o título de "mais indicadas ao Oscar". Ao longo de quase 100 anos de história, apenas três filmes atingiram a marca recorde de 14 indicações em categorias distintas: A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016). SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Após quase um século de cerimônias do Oscar — a edição de 2025, no domingo, 2 de março, será a 97ª — diversos atores, diretores e outros membros da indústria cinematográfica acumularam mais estatuetas do que qualquer outro vencedor.

No cenário nacional, Ainda Estou Aqui igualou o recorde de indicações entre as produções brasileiras. O filme dirigido por Walter Salles foi indicado a Melhor Filme, Melhor Atriz, com Fernanda Torres, e Melhor Filme Internacional, empatando com Cidade de Deus, que recebeu indicações para Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Edição.

Oscar: filmes com maior número de indicações

A Malvada (All About Eve, 1950)

O clássico drama americano, escrito e dirigido por Joseph L. Mankiewicz, traz Bette Davis no papel de uma atriz veterana da Broadway. Das 14 indicações, o filme venceu em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante (George Sanders), Melhor Figurino e Melhor Mixagem de Som.

Titanic (1997)

O emocionante épico de James Cameron sobre o naufrágio do Titanic estrelou Kate Winslet e Leonardo DiCaprio como amantes que se encontram a bordo do navio condenado.

Indicado em 14 categorias, o longa venceu 11 prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Canção Original. Com isso, Titanic também se tornou um dos filmes com o maior número de Oscars da história.

La La Land (2016)

A comédia musical de Damien Chazelle, estrelada por Ryan Gosling e Emma Stone, conta a história de um pianista de jazz em dificuldades e uma aspirante a atriz.

O filme recebeu 14 indicações, mas venceu em apenas seis categorias: Melhor Diretor (Chazelle), Melhor Atriz (Stone), Melhor Fotografia (Linus Sandgren), Melhor Trilha Sonora (Justin Hurwitz), Melhor Canção Original (City of Stars) e Melhor Direção de Arte (David e Sandy Wasco). Oscar: filmes com mais estatuetas

Curiosamente, entre os filmes com mais indicações, apenas um também detém o recorde de maior número de estatuetas conquistadas na mesma edição: Titanic. O longa de James Cameron levou 11 prêmios, igualando-se a Ben-Hur (1959) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003).