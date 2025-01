Oscar: último caso de estrangeira vencedora de Melhor Atriz foi em 2008

Com a divulgação da lista dos nomeados ao Oscar, saiba qual foi a última vez que uma atriz de filme estrangeiro foi indicada na categoria de Melhor Atriz

A contagem regressiva para o Oscar começou oficialmente com a divulgação da lista de indicados ao prêmio nesta quinta-feira, 23. A brasileira Fernanda Torres concorre na categoria de Melhor Atriz com “Ainda Estou Aqui”. O longa também disputa as categorias "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Filme".

Até a presente data, Fernanda Montenegro, mãe da atriz, foi a única brasileira indicada ao Oscar na categoria. A artista concorreu ao prêmio de Melhor Atriz, em 1999, por sua performance no icônico filme “Central do Brasil” (1998), também dirigido por Walter Salles.