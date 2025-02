Oscar 2025: quem apresentará a premiação? Veja lista de famosos

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nessa quarta-feira, 19, que Selena Gomez e Oprah Winfrey estarão entre os apresentadores do Oscar 2025 . Além delas, quatro artistas que venceram as principais categorias de atuação na cerimônia do ano passado integram o time.

Ela será transmitida pela plataforma Max , no streaming. Já na TV será possível acompanhar pelo canal fechado da TNT e pelo canal aberto da Globo , a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro.

Quem estiver no Rio, vai acompanhar os desfiles das escolas de samba na íntegra, com flashes dos momentos mais importantes do Oscar. O sinal da TV Globo com a transmissão do Oscar ao vivo estará disponível também no Gshow ou no G1.