Cães de 'Ainda Estou Aqui' vencem 'Oscar canino'; conheça ganhadores

Eles receberam coleiras personalizadas com o nome da categoria que venceram. Tanto as indicações quanto os resultados foram divulgados nas redes sociais.

Oscar Canino: Pimpão vence como Melhor Cão em Filme de Época

Na produção de Walter Salles, Pimpão é o mascote do menino Marcelo (Guilherme Silveira) e é atropelado, causando uma reação marcante de fúria na protagonista, Eunice Paiva (Fernanda Torres).

Pimpão concorreu com dois "atores" na categoria Melhor Cão em Filme de Época. Os animais que participaram de “The Apprentice” e “Maria”.

“Esses filmes nos levaram em uma jornada no tempo, dando vida à história com histórias inesquecíveis e, claro, algumas estrelas de quatro patas ao longo do caminho”, dizia a publicação no Instagram do Fido Awards.