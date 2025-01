Oscar: última indicação do Brasil em Melhor Atriz foi Fernanda Montenegro

O anúncio das indicações ao Oscar 2025 aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23. A expectativas brasileiras foram atendidas, pois “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres concretizaram suas nomeações nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.



No caso da indicação de melhor atriz, a única nomeação brasileira na história foi em 1999, quando Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, concorreu por sua interpretação de Dora no filme Central do Brasil (1998), de Walter Salles.