Oscar: maior campeão e mais indicações; confira os principais recordes

O Oscar, um dos prêmios mais prestigiados do cinema, retorna em 2025 com recordes históricos, curiosidades e a torcida brasileira por Ainda Estou Aqui

Em 2025, o Oscar será realizado no dia 2 de março, coincidindo com o domingo de Carnaval no Brasil. Dessa forma, os brasileiros terão ainda mais motivos para torcer, já que o longa "Ainda Estou Aqui" foi indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Oscar: quem são os recordistas?



O POVO preparou uma lista com os principais nomes e categorias que entraram para a história da premiação. Confira:

Filmes com maior número de indicações



Três filmes compartilham o recorde de maior número de indicações ao Oscar, cada um com 14 nomeações: