Oscar 2025 ao vivo: veja lista dos vencedores em tempo real

Confira os destaques da edição de 2025 do Oscar e os filmes e artistas que conquistaram as estatuetas em suas categorias

/ Crédito: The Academy Awards/Divulgação

A cerimônia de premiação do Oscar 2025 acontece neste domingo, 2, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas chega à 97º edição com a apresentação de Conan O'Brien.

A transmissão é realizada pela TNT, canal de TV por assinatura, e no Max, plataforma de streaming. Na TV aberta, a exibição será realizada pela Globo a partir das 21 horas (horário de Brasília).