Fernanda Torres empata no Oscar em votos vazados para Melhor Atriz

A brasileira Fernanda Torres aparece bem na disputa pela estatueta de Melhor Atriz do Oscar em uma reportagem do site especializado Variety que revelou votos de cinco membros da academia, de maneira anônima.

A matéria analisa que este vai ser um dos Oscar mais imprevisíveis dos últimos anos, com várias disputas abertas. "Anora" tem se destacado por vencer a Palma de Ouro, os prêmios Critics Choice, DGA, PGA e WGA, varrendo os principais prêmios. Apesar disso, "Conclave" aparece ao lado do longa de Sean Baker em pesquisas feita pela Variety.

Na questão de melhor atriz, "qualquer uma que não se chame Karla Sofía Gascón pode vencer" , brinca a publicação, em referência à desastrosa crise de publicidade desde que posts antigos preconceituosos da espanhola foram revelados. Mikey Madison, de "Anora", tem o impulso final com a vitória no Bafta , diz a Variety.

Demi Moore, que vem sendo apontada como a favorita por "A Substância", pode começar a perder tração caso seja derrotada no Screen Actors Guild (SAG), premiação dos atores, que acontece no domingo, 23. Pesa contra ela o fato d a indústria não ser simpática a filmes do gênero de horror . A favor, há uma sensação de que serviria de coroação da carreira.

A Variety diz que ouviu de um membro da academia que iria votar em Madison, mas viu o filme de Walter Salles semana passada e mudou de opção, virando a casaca para Fernanda.

A avaliação da Variety é que o papel tem o "apelo clássico do Oscar", mas Fernanda chega apenas com uma vitória no Globo de Ouro e nenhum ator venceu Melhor Ator Principal sem ser indicado ao SAG e ao BAFTA, que é o caso da brasileira. Só uma pessoa ganhou o Oscar por atuação que tinha sido premiada só no Globo de Ouro, George Clooney por "Syriana", em 2005.

Oscar 2025: Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' ganharão? Veja apostas