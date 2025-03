Fernanda Torres é homenageada com boneco gigante no carnaval de Olinda

Figura representa a atriz com o prêmio do Globo de Ouro. Fernanda também concorre ao Oscar neste domingo, 2

Neste fim de semana de carnaval, o brasileiro juntou a folia com a torcida para Fernanda Torres no Oscar 2025. A atriz foi homenageada com um boneco gigante no Carnaval de Olinda (Pernambuco) neste sábado, 1º, e concorre na categoria de “Melhor Atriz” na maior premiação do cinema.

Os bonecos são tradicionais no carnaval de rua e desfilam com os foliões. O boneco de Fernanda está segurando o prêmio do Globo de Ouro que a atriz venceu no último mês de janeiro. Veja o vídeo abaixo.