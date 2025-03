Aqui é o Djalma Noivas? Grupo homenageia Fernanda Torres nos Pinhões

Foliões do Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, usam da criatividade para unir a animação e a torcida por Fernanda Torres no Oscar em fantasias divertidas; confira

Uma das amigas destoa do grupo, vestida como a personagem Sue, do filme A Substância, que também concorre à estatueta. Mesmo assim, Érica Monteiro, 30, diz que a torcida é para Fernanda Torres.

Quem também resolveu passar o carnaval juntinhas foram as namoradas Gabriela Araújo, 37, e Alessandra Prudêncio, 37. Foram ao Mercado dos Pinhões curtir o Carnaval com uma fantasia de casal.

"Eu criei essa fantasia para falar um pouco da necessidade da gente fazer terapia. Vamos beber, vamos curtir, mas não vamos largar a terapia", explica Gabriela.

Ao som de Ivete Sangalo, foliões lotam o Mercado dos Pinhões

Por volta das 17 horas, o Carnaval tomou as ruas nos arredores do Mercado dos Pinhões. Os foliões trocaram as capas e guarda-chuvas do sábado pelos leques para driblar o calorão. O céu limpo deu o ânimo que faltava aos brincantes.

Mariana Maciel, 30, e os amigos resolveram sair no segundo dia de Carnaval depois de deixarem de brincar no sábado devido à chuva. O grupo decidiu usar o abadá temático do aniversário do amigo Braga, que acabou indo para o Carnaval de Salvador.

Um dos amigos, Nemo Borges, 27, veio de Teresina para pular o Carnaval em Fortaleza. "Lá não tem festa", diz.

Os amigos acreditam que o Carnaval de Fortaleza tem melhorado nos últimos anos. "Antes a gente só ia para os pré-carnavais"

Grupo de amigos resolveram sair no segundo dia de Carnaval depois de deixar de brincar no sábado devido à chuva Crédito: Alexia Vieira