Oscar: de leilão a peso de porta, o que os vencedores fazem com a estatueta?

Enquanto a atenção está para os anúncios da 95ª edição do Oscar deste ano, ainda surge o questionamento sobre o que eles farão com a tão sonhada estatueta.

A tão cobiçada estatueta dourada do Oscar é o sonho de muitos, mas, após a cerimônia, o que os vencedores fazem com ela? Alguns colocam na estante como um troféu de conquista eterna, outros preferem guardá-la em local mais discreto.

Nem todos os vencedores talvez queiram exibi-la no local mais visível da casa ou do escritório. Alguns, na verdade, podem querer guardá-la em lugares bastante inusitados, como fizeram os premiados em anos anteriores.

Oscar: locais inusitados que premiados guardam a estatueta

Alguns ganhadores do Oscar têm um jeito bem peculiar de guardar suas estatuetas. Russell Crowe, por exemplo, escolheu um lugar bem inusitado para exibir sua conquista: ele a mantém no galinheiro. Veja o motivo:

Russell Crowe: no galinheiro

Russell deixa a estatueta em um galinheiro na sua fazenda na Austrália. O ator acredita que o objeto de bronze banhado a ouro ajuda as galinhas a botarem ovos maiores.

Jodie Foster e Kate Winslet: no banheiro

Jodie já relatou que guardava as suas duas estatuetas no banheiro, porque elas combinavam com as torneiras. A atriz precisou retirá-las de lá, pois o ambiente úmido estava desgastando os itens.