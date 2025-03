Ainda Estou Aqui pode ser o 1º filme brasileiro a ganhar o Oscar

Com premiação marcada para a noite deste domingo, 2, o Brasil pode ganhar nova marca histórica para o cinema com o filme “Ainda Estou Aqui”. Caso vença em, pelo menos uma das três categorias que concorre, será a primeira vez que uma obra brasileira conquista a estatueta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ainda Estou Aqui” ganhou destaque no cinema internacional, conquistando a marca de ser o filme mais assistido no cinema dos Estados Unidos, durante sua estreia. No Oscar, ele concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, sendo a última com indicação de Fernanda Torres.