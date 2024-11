Além de 'Ainda Estou Aqui': conheça outros filmes de Walter Salles

Confira filmes de Walter Salles para assistir no streaming Crédito: VideoFilmes/Divulgação/France 2/Divulgação

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, estreia nesta quinta-feira, 7, nos cinemas brasileiros. O longa, além de ser um dos principais lançamentos nacionais do ano, vem se destacando internacionalmente em festivais. A obra já foi exibida em cidades como Toronto e Nova York, além da participação no Hollywood Brazillian Film Festival e no Festival de Veneza — onde venceu o prêmio de Melhor Roteiro e foi ovacionado por quase 10 minutos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A imprensa internacional vem destacando a atuação de Fernanda Torres e a coloca como uma das possíveis indicações ao Oscar 2025.

Um dia, Josué (Vinicius de Oliveira), o filho de nove anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu. Onde assistir: Netflix e Globoplay Na Estrada (2012) Com Kristen Stewart, Sam Riley e Garret Hedlund no elenco, “Na Estrada” é baseado no livro homônimo do escritor norte-americano Jack Kerouac (1922-1969). O longa se passa no fim da década de 1940, em Nova York.

Após a morte de seu pai, Sal Paradise, um jovem de 24 anos aspirante a escritor, conhece Dean Moriarty, um ex-detento de 20 anos com moral duvidosa, e sua jovem e bela esposa Marylou. Dean se fascina com a obsessão de Sal em escrever e Sal fica fascinado pela liberdade irrestrita de Dean. Eles passam noites intensas, calibradas com álcool, sonhando com um outro mundo e construindo uma amizade que os levará a pôr o pé na estrada. Onde assistir: Globoplay, Max e Telecine Play (via Prime Video) Terra Estrangeira (1996) Com co-direção de Daniela Thomas, o filme acompanha Paco (Fernando Alves Pinto), que sem perspectiva de vida no Brasil, decide viajar para Portugal, levando uma encomenda misteriosa. Lá, ele conhece a brasileira Alex (Fernanda Torres) e seu namorado Miguel (Alexandre Borges). Todos se envolvem em um esquema de contrabando e suas vidas viram um pesadelo.