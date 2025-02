Após o Oscar, Fernanda Torres pode se tornar uma estrela de Hollywood?

Com cerimônia realizada neste domingo, 2, além da possibilidade de o Brasil sair vitorioso, o Oscar 2025 ampliou as dimensões da carreira internacional de Fernanda Torres

Disruptiva, Fernanda Torres já ganhava, aos 21 anos, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por sua atuação no filme “Eu Sei que Vou Te Amar” (1986), tornando-se a atriz mais jovem a receber o reconhecimento e já firmando seu nome na indústria internacional.

A 97ª edição do Oscar acontece neste domingo, 2, e, junto à cerimônia, traz consigo três chances de o Brasil levar sua primeira estatueta oficial para casa. Mas, para além do resultado, como a intensa temporada de premiações afeta a carreira internacional de Fernanda Torres?

Hoje, após sua vitória no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama e a intensa campanha da Sony Pictures arquitetada para as demais premiações, independentemente do número de troféus, o momento vivido pelo cinema nacional reflete no futuro da carreira internacional de Fernanda Torres.

Fernanda Torres e a credibilidade da imprensa

Segundo o jornalista Clayton Davis, da revista Variety, a brasileira é dona de uma força capaz de interpretar uma vilã de James Bond, em algum título da franquia “007”.

Enquanto participava de um podcast da revista, Fernanda disse que adoraria viver uma secretária do espião. No entanto, Davis discordou. “É que, claro, dada a força de sua performance em ‘Ainda Estou Aqui’, você poderia facilmente interpretar a vilã principal, em vez de secretária. Não se subestime, senhora Torres”, garantiu.