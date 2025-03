Fernanda Torres sobre o Oscar: "Tenho certeza que é da Demi Moore"

Além de tecer elogios a Demi, a atriz destacou a relevância do tema abordado no longa A Substância para a indústria cinematográfica .

No tocante à categoria de Melhor Filme Internacional, Fernanda afirmou ter maiores expectativas e relembrou a potência dessa possível vitória para a família que deu origem ao filme Ainda Estou Aqui.

'The New York Times' aposta em Fernanda Torres como vencedora do Oscar de Melhor Atriz

Em contradição às impressões de Fernanda, o veículo norte-americano The New York Times publicou sua aposta final, que prevê vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui no Oscar 2025.

Às vésperas da premiação, a repórter especializada na temporada de premiações Kyle Buchanan afirmou que, após a estreia do filme de Walter Salles nos Estados Unidos, as chances de uma vitória da brasileira aumentaram.

O Oscar 2025 acontece neste domingo, 2, a partir das 21 horas no horário de Brasília, e será transmitido pela Globo na TV aberta.