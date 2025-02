"Fernanda Torres já venceu", diz prestigiada revista dos EUA

"Fernanda Torres já venceu", diz revista The Hollywood Reporter em entrevista com a atriz / Crédito: Reprodução/The Hollywood Reporter/Beau Grealy

O título da entrevista chamou atenção nas redes sociais, com internautas pontuando que seria um indicativo de possível vitória de Fernanda. Pode significar, ainda, a intenção da revista com o texto: elaborar que, por meio do sucesso global de "Ainda Estou Aqui", Fernanda já venceu pelo fato de internacionalizar a história recente e ditatorial do País.

Fernanda Torres ainda não comemorou vitória no Globo de Ouro “Foi tão lindo quando eu estava caminhando em direção ao palco”, relembrou Fernanda sobre a noite em que venceu o Globo de Ouro 2025, há pouco de mais de um mês. “Então, Los Angeles estava pegando fogo”. A tragédia na capital da Califórnia somada à agenda intensa da carioca durante a temporada de premiações a impediram de comemorar a vitória. “Acho que vou comemorar depois do Oscar, a coisa toda. Simplesmente não tive tempo”. Falando em comemoração, a reação do público brasileira foi mencionada pela revista. Em conversa com Marcelo Rubens Paiva, um dos personagens do filme e autor do livro homônimo, a publicação escreveu que a noite da cerimônia do Oscar, em 2 de março, será como uma Copa do Mundo.