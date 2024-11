'Ainda Estou Aqui': quem foi Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres?

'Ainda Estou Aqui': conheça trajetória de Eunice Paiva, inspiração para o filme Crédito: Reprodução/Arquivo; Divulgação/Alile Dara Onawale

Era 20 de janeiro de 1971 quando Rubens Paiva foi levado por militares para interrogatório e nunca mais foi visto pelos familiares. Agora, 53 anos depois, um longa-metragem traz a narrativa de sua vida e de seu assassinato na Ditadura sob a ótica de sua esposa, Eunice Paiva. Logo nos primeiros dias após a estreia no circuito comercial, “Ainda Estou Aqui” arrecadou R$ 8,6 milhões nas salas de cinema do Brasil entre os dias 7 e 10 de novembro, segundo dados da ComScore, e é a aposta brasileira para garantir uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro no papel de Eunice, a matriarca tem a sua luta no período militar reconhecida durante a produção do diretor Walter Salles.

"Era o silêncio em pessoa. Ela não chorava. Levantou a cabeça e seguiu em frente. Ela era muito contida e racional. Quando dava entrevistas sobre o caso do meu pai, se mostrava uma mulher muito calma e inteligente. E era mesmo", conta Maria Beatriz, uma de suas filhas, ao O Globo. "Mas ela também tinha um outro lado, bem-humorado, soltava umas frases engraçadas." Conheça Eunice Paiva e sua trajetória em prol do reconhecimento do assassinato de seu marido pelo Estado. Filme ‘Ainda Estou Aqui’ irá representar o Brasil no Oscar 2025 | SAIBA MAIS

'Ainda Estou Aqui': quem foi Eunice Paiva? Nascida em 7 de novembro de 1929, Maria Lucrécia Eunice Facciolla cresceu no bairro do Brás, em São Paulo, em uma família de origem italiana. Em sua juventude, alcançou o primeiro lugar no vestibular para Letras da Universidade Mackenzie e brigou com o pai pelo direito de estudar. Conforme o portal Memórias da Ditadura, cultivou amizades com escritores conhecidos, como Lygia Fagundes Telles e Haroldo de Campos. O sobrenome Paiva foi adicionado em razão de seu casamento com Rubens, com quem teve cinco filhos.

Desaparecimento de Rubens Paiva e a prisão de Eunice Na madrugada de 20 de janeiro de 1971, Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro e Marilene de Lima Corona foram detidas por agentes do Centro de Informações da Aeronáutica, no aeroporto do Galeão (RJ), e cartas de militantes políticos exilados foram encontradas; Rubens Paiva era o remetente de uma delas. Com metralhadoras, seis agentes armados invadiram a casa da família e levaram Rubens em seu próprio carro até o Quartel da 3ª Zona Aérea. Após o sequestro, as torturas começaram. As informações são do Memorial da Resistência de São Paulo. No dia seguinte, Eunice e a filha do casal, Eliana (na época com 15 anos), também foram levadas. A jovem ficou presa por 24 horas.

Já Eunice permaneceu 12 dias sob a guarda do Exército, submetida a interrogatórios constantes. Quando foi liberada, ainda sem notícias sobre o paradeiro do marido, a matriarca passou a cobrar o governo militar por respostas. Castello Branco: ditador é tema de filme lançado pelo O POVO+ | ASSISTA Luta por democracia e respostas da Ditadura Após o desaparecimento de Rubens, Eunice chefiou a família e, na busca por autonomia e por seu marido, voltou à universidade para cursar Direito. Assim, tornou-se advogada especialista em direito indígena.

"Ela ficou com cinco crianças e sem dinheiro nenhum, mas não parou, tocou em frente, se reconstruiu, priorizou sua integridade enquanto mãe. Ela sempre dizia que nós não éramos uma família vítima. A vítima era o País", relata Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, ao O Globo. Em diversas cartas ao presidente Emílio Garrastazu Médici e outras direcionadas a diferentes autoridades, Eunice exigiu a verdade sobre o paradeiro do marido. Os órgãos oficiais, quando forneciam alguma resposta, davam relatos diferentes: ou que ele havia sido sequestrado por desconhecidos ou que havia fugido para Cuba. Atuou como consultora da Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição Federal Brasileira, em 1988.