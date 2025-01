Fernanda Torres se desculpa blackface em esquete antiga; entenda

Fernanda Torres pede desculpa pelo uso de blackface em esquete / Crédito: Tom Barreto/Divulgação

Em um comunicado oficial enviado ao site Deadline, Fernanda Torres pediu desculpas por usar blackface em uma papel que interpretou em 2008. A cena começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas, o que levou a atriz a ser acusada de racismo por internautas. A cena de Fernanda Torres vem de uma esquete que foi exibida pelo Fantástico em 2008. Intitulada de “Sexo Oposto”, a curta história trazia a atriz no papel de uma empregada doméstica, que falava sobre a diferença entre homens e mulheres. Em uma parte da cena, a atriz aparece com a pele pintada.

Para entender a problemática, o termo blackface se refere a uma prática antiga, na qual atores brancos se pintavam com tinta preta para representar personagens afro-americanos, usando também adereços.

VEJA TAMBÉM| Forbes: lista de mulheres influentes +50 inclui Fernanda Torres e Maria da Penha Mas a prática estava além apenas de pintar a pele. Nela, traziam interpretações com comportamentos exagerados que brancos associavam a pessoas negras, ridicularizando-os como forma de entretenimento. O sotaque também era alvo de piadas. A prática tem no mínimo 200 anos, com uma origem que remete a Nova York, e foi usada até mais da metade do século XX por grandes veículos midiáticos, como a BBC.