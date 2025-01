Oscar 2025 será no Carnaval; veja quando é a premiação

Nas redes sociais, os brasileiros já reagem com memes a coincidência e até organizam bloquinhos para a data; confira a seguir

A premiação acontece no dia 2 de março de 2025 , coincidentemente, no domingo de Carnaval . Nas redes sociais, os brasileiros já reagem comemorando e até organizam “bloquinhos” para a data.

No X (antigo Twitter) muitos memes já estão sendo compartilhados pelos usuários. “O Brasil vai parar pra ver isso, se perder vamos beber e se ganhar vamos beber o triplo”, brincou um usuário.

detalhe: o oscar vai ser no DOMINGO DE CARNAVAL o brasil vai parar para ver o oscar em pleno domingo e se a fernanda torres ganhar queremos mais 1 semana de festa nesse país!!! pic.twitter.com/EPUANDKCjk

A cerimônia, que acontece em 2 de março, normalmente tem início às 20 horas (horário de Brasília). Uma hora antes, às 19 horas, começa a transmissão das entradas das celebridades e estrelas do cinema no tapete vermelho.

“Queremos telões espalhados pelo País igual na Copa do Mundo”, escreveu outro internauta. Alguns até pediram homenagem ao longa nos desfiles das escolas de samba: “Seria tudo uma alegoria pro filme no meio da Sapucaí”.

O filme de Walter Salles alcançou o ápice da premiação com a indicação à maior categoria da noite.

Ela deve ser transmitida pela TNT, na TV, e pela plataforma Max , no streaming. Ainda não há informações se o Oscar está disponível na televisão aberta, mas nos dois últimos anos não houve esse tipo de transmissão.

Melhor Filme Internacional

Esta era a categoria de maior expectativa para o filme e a com maior chance de vitória. No Globo de Ouro, a obra foi indicada na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, mas acabou perdendo para o longa francês “Emilia Pérez” (2024), dirigido por Jacques Audiard.

Melhor Atriz

Uma nomeação também esperada era a de Fernanda Torres a Melhor Atriz. Depois de 26 anos das participações de Fernanda Montenegro no Globo de Ouro e no Oscar, a história se repete com sua filha. A atriz brasileira levou o Globo de Ouro este ano pelo seu papel como Eunice Paiva.