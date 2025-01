Ainda Estou Aqui: quando o filme chega no streaming? Veja estimativa

A produção brasileira segue em cartaz nos cinemas, enquanto elenco mantém campanha após três indicações ao Oscar; veja possível chegada no streaming

O filme segue na corrida pelo Oscar 2025, com três indicações - “Melhor Filme”, “Melhor Filme Internacional” e “Melhor Atriz”. A produção, dirigida por Walter Salles, marca a primeira vez que o Brasil é indicado na nomeação principal ( Melhor Filme ).

Desde a sua estreia mundial no 81º Festival de Veneza, o longa-metragem “ Ainda Estou Aqui ” segue representando o País nas premiações internacionais e nas salas de cinema. Mas quem espera a sua chegada nos streamings deve aguardar por uma data estipulada.

Confira uma estimativa para a chegada do filme no serviço de streaming.

Oficialmente na disputa pelo Oscar, “Ainda Estou Aqui” segue em cartaz nos cinemas ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

A estimativa é de que, com a proximidade da premiação norte-americana, que acontece em março, um anúncio seja estipulado. Por outro lado, nenhum porta-voz oficial do filme ou da Rede Globo confirmou previsão de estreia.

Ainda Estou Aqui: veja indicações no Oscar 2025

O filme brasileiro concorre a três indicações no Oscar e, em suas categorias, disputa contra o longa-metragem que mais foi indicado na edição de 2025: Emilia Pérez (13 nomeações).

Melhor filme

Anora

Ainda Estou Aqui

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Nickel Boys

A Substância

Wicked

Melhor filme internacional

Ainda Estou Aqui

A Garota da Agulha

Emilia Pérez

A Semente do Fruto Sagrado

Flow

Melhor atriz principal

Fernanda Torres por "Ainda Estou Aqui"

Demi Moore por "A Substância"

Cynthia Erivo por "Wicked"

Karla Sofía Gascón por "Emilia Pérez"

Mikey Madison por "Anora"

Oscar 2025: quantas indicações o Brasil já teve?

Na categoria de “Melhor Filme Internacional” (previamente chamada de “Melhor Filme Estrangeiro”), o Brasil já disputou (sem considerar coproduções com outros países) quatro vezes:

O Pagador de Promessas - 1963;

O Quatrilho - 1996

O Que É Isso, Companheiro? - 1998

Central do Brasil - 1999.

Já entre as nomeadas por “Melhor Atriz”, o feito de Fernanda Torres só foi alcançado por mais uma brasileira, a própria mãe: Fernanda Montenegro, com “Central do Brasil”, em 1999.