"Ainda Estou Aqui": vereadora do PT propõe disponibilizar livro em escolas de Fortaleza

Foi apresentado na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto de lei que propõe a inclusão do livro "Ainda Estou Aqui", de autoria de Marcelo Rubens Paiva, no acervo das instituições de ensino da capital. De autoria da vereadora Professora Adriana Almeida (PT), o PLO 31/2025 busca ampliar o acesso à obra que fala sobre o período da ditadura militar no país. A obra inspirou o filme estrelado por Fernanda Torres que está concorrendo ao Oscar em três categorias.

A livro conta a história da família do autor, que é filho do ex-deputado Rubens Paiva, preso e morto pelo regime ditatorial em 1971. Marcelo aborda no livro a trajetória da família e destaca a resiliência de sua mãe, Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido. Eunice foi a responsável por continuar a criação dos cinco filhos que tinha o casal.