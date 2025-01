Forbes: lista de mulheres influentes +50 inclui Fernanda Torres e Maria da Penha

Primeira listagem do tipo divulgada pela revista celebra mulheres com mais de 50 anos que continuam alcançando feitos notáveis e de relevância mundial

A revista americana Forbes divulgou a primeira lista 50 Over 50 Global, um compilado de mulheres com mais de 50 anos que possuem destaque mundial por suas atitudes de impacto. Com representantes de 32 países, três nomes brasileiros constam na listagem: Fernanda Torres, Maria da Penha e Ana Cabral.

Fernanda Torres conseguiu um Globo de Ouro inédito para o Brasil, como Melhor Atriz em Filme de Drama, e está indicada ao Oscar de Melhor Atriz; Maria da Penha é uma lutadora histórica dos direitos das mulheres; e Ana Cabral é CEO da empresa Sigma Lithium, destaque na mineração de lítio.