Oscar 2025: Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' ganharão? Veja apostas

Oscar 2025: "Ainda Estou Aqui" compete em três categorias na maior premiação do cinema do mundo / Crédito: Divulgação

Disputando em três categorias, "Ainda Estou Aqui" aparece com chances reais de levar pelo menos duas estatuetas no Oscar 2025. É o que dizem as previsões atualizadas de alguns veículos internacionais. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A principal aposta para a produção de Walter Salles é vencer na categoria de Melhor Filme Internacional. As chances para o título de Melhor Filme, a maior categoria da noite, aparentam ser baixas.

Mas Fernanda Torres ainda pode surpreender, apesar de revistas como a Variety e o The Hollywood Reporter preverem a vitória de Demi Moore ("A Substância") como Melhor Atriz. Confira as apostas.

Oscar 2025: previsões de revistas e jornais internacionais

'Ainda Estou Aqui'

Veja o que os veículos internacionais estão prevendo sobre "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025:

Oscar 2025: O que diz a Variety?

As previsões mais recentes da Variety indicam que, com as polêmicas envolvendo "Emilia Pérez" e Karla Sofía Gascón, o prêmio de Melhor Filme Internacional tem um novo favorito. Segundo a revista, "Ainda Estou Aqui" deve levar a estatueta na categoria.

Já como Melhor Filme, a produção brasileira deve perder para "Anora" e o título de Melhor Atriz deve ficar com Demi Moore em vez de Fernanda Torres.

Oscar 2025: O que diz a Entertainment Weekly?

A revista Entertainment Weekly também prevê "Ainda Estou Aqui" como Melhor Filme Internacional. Mas, assim como prevê a Variety, "Anora" deve vencer como Melhor Filme e Demi Moore deve levar a estatueta de Melhor Atriz.