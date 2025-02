Oscar: curiosidades das concorrentes de Fernanda Torres em Melhor Atriz

Oscar 2025: Fernanda Torres concorre com outras quatro atrizes / Crédito: Reprodução/Instagram

A cerimônia do Oscar está se aproximando. É no dia 2 de março que o Brasil, com o filme Ainda Estou Aqui, saberá se terá o primeiro longa nacional premiado na maior cerimônia do cinema ou se terá Fernanda Torres como a primeira representante brasileira considerada a melhor atriz do ano. Oscar: o que mudou na corrida de 1999 a 2025? DESCUBRA



Mas a competição é acirrada em todas as categorias. A brasileira, por exemplo, concorre com nomes consagrados no cinema e com a estrela do filme mais indicado ao Oscar em 2025. Você conhece todas as indicadas a Melhor Atriz?



Oscar 2025: confira curiosidades das concorrentes de Fernanda Torres

Oscar 2025: Cynthia Erivo Crédito: Reprodução/Instagram Cynthia Erivo A atriz nascida em Londres e filha de um casal nigeriano é a única negra indicada à categoria em 2025. Erivo foi reconhecida por sua interpretação de Elphaba, na adaptação cinematográfica do musical da Broadway “Wicked”. Premiada! Caso ganhe a estatueta, a multiartista entrará para o seleto grupo de artistas EGOT, isto é, que já ganharam as premiações mais importantes do entretenimento: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro).

Cynthia conseguiu Emmy, Grammy e Tony por sua atuação de Celie no musical “A Cor Púrpura” (2015), sendo uma performance aclamada até os dias de hoje. A atriz já teve outra chance de se consagrar EGOT por seu desempenho em “Harriet” (2019), que a fez ser indicada também ao Oscar de Melhor Atriz.



Uma artista pop Em 2021, Cynthia lançou um álbum intitulado “Ch. 1. Vs. 1”. Apesar de ter vindo à tona numa época em que a cantora já tinha reconhecimento, o disco não atingiu muito sucesso, apesar de ser entendido como uma produção de qualidade por quem o conhece. Agora, Erivo trabalha em um segundo álbum com músicas produzidas também por sua parceira de cena em Wicked, a popstar Ariana Grande.

União entre atrizes Cynthia já disse em entrevista que faz parte da comunidade LGBTQIA+ e que membros da sigla devem se orgulhar pela coragem de serem quem são. A estrela é bissexual e namora a namora a atriz, produtora e roteirista Lena Waithe desde 2018.



Oscar 2025: Demi Moore Crédito: Reprodução/Instagram Demi Moore Demi Moore iniciou como modelo e fez sua estreia no cinema no ano de 1981, aos 19 anos, com o filme "Escolha do Destino". Mais tarde, em 1986, fez sua primeira peça em teatro, o espetáculo The Early Girl. Foi indicada ao Oscar por sua atuação em “A Substância”.

Finalmente os refrescos Apesar de ter história no meio da dramaturgia, Demi não recebeu grandes reconhecimentos por seu trabalho, até ser premiada com o Globo de Ouro em 2025, como Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical.

Sucesso além das telas Demi Moore tem um podcast erótico de bastante sucesso, o “Dirty Diana”. A ideia surgiu a partir de um momento complicado na vida da criadora do projeto, a cineasta Shana Feste. Demi é responsável por narrar os episódios. A última edição é de 19 de novembro de 2024. A atriz também já se aventurou na literatura, lançando o “Livro Aberto: A Minha História”, contando histórias chocantes sobre a vida dela e abordando temas como problemas em suas relações amorosas, uso de drogas e até aborto.

Relações de sucesso Moore já foi casada com três nomes de sucesso no meio artístico: o roqueiro Freddy Moore e os atores Ashton Kutcher e Bruce Willis, com quem teve três filhas.