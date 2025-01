'Ainda Estou Aqui': casa do filme está à venda por R$ 13,9 milhões

Imóvel que serviu de cenário para "Ainda Estou Aqui' impressionou até os proprietários pela semelhança com a residência original / Crédito: Reprodução/TV Globo

A casa que serviu de cenário para o filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e indicado ao Oscar em três categorias (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres), está à venda por R$ 13,9 milhões. Localizada na Urca, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, a propriedade também pode ser alugada por R$ 65 mil mensais. Desde o sucesso do longa, o imóvel tornou-se um ponto turístico, atraindo visitantes que tiram fotos e gravam vídeos na famosa fachada, conforme destacou o site Splash, do UOL.

“Depois do prêmio do Globo de Ouro, tivemos muita procura. Acreditamos que agora, com as indicações ao Oscar, as buscas irão se intensificar”, afirmou Jone Pereira, gerente da imobiliária JTavares, responsável pela venda do imóvel. Segundo ele, há grandes chances de a propriedade ser negociada em breve. “Já vamos fazer uma nova campanha com ele nas mídias, com drone”, acrescentou o consultor.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Casa de "Ainda Estou Aqui" foi alugada para produção do filme Com 800m² de área construída, a casa originalmente possuía cinco suítes, mas após reformas duas foram transformadas: uma em closet e outra em escritório, restando três suítes completas com varandas voltadas para o mar. O imóvel foi alugado para a produção do filme por um ano e meio, embora as gravações tenham durado apenas seis meses. Oscar 2025: "Ainda Estou Aqui" consegue reconhecimento na maior premiação do cinema em três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz Crédito: Divulgação “Planejamos nos mudar, mas em função disso tivemos que fazer uma reforma, porque durante as gravações o imóvel foi envelhecido para se tornar uma casa dos anos 1970. Fizemos obras de recuperação, modernizamos alguns cômodos, mas mantemos a fachada e as características internas”, afirmou o atual morador ao UOL no início de janeiro.