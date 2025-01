Oscar: outro filme sobre a ditadura com Fernanda Torres já foi indicado

"Ainda Estou Aqui" não é o primeiro filme com Fernanda Torres e Selton Mello sobre a ditadura brasileira a ser indicado ao Oscar; relembre

Em 1998, os artistas integraram, assim como Fernanda Montenegro , o elenco do filme “O que é isso, companheiro?” , que recebeu a indicação. O longa competiu contra filmes de Países Baixos, Alemanha, Espanha e Rússia, e a estatueta ficou com o holandês “Karakter”, de Mike van Diem.

Conheça a trama do filme

Dirigido por Bruno Barreto, a trama acompanha o jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello), que decidem entrar para a luta armada contra a ditadura militar no fim da década de 1960, se alistando em um grupo guerrilheiro.

Em uma ação deles, César acaba ferido e capturado por militares, que o torturam em busca de informações. Para negociar a liberdade do amigo e outros companheiros, Fernando e o grupo planejam e executam o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick (Alan Arkin).

O filme se baseia parcialmente no livro homônimo de Fernando Gabeira, contando toques ficcionais sobre a história real do sequestro do embaixador que aconteceu em 1969. Uma mudança, por exemplo, é nome dos guerrilheiros, que são diferentes da vida real e livro.